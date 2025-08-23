Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Березовский: болельщикам «Динамо» и руководству нужно потерпеть

Роман Березовский: болельщикам «Динамо» и руководству нужно потерпеть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский высказался о неудачном старте бело-голубых в Мир РПЛ под руководством Валерия Карпина.

В пяти турах чемпионата России столичная команда набрала пять очков и занимает 11-е место в таблице.

— У вас есть уверенность, что Карпин справится с ситуацией?
— Конечно! Всем известно, что в современном футболе всегда требуется результат, и как можно быстрее. С другой стороны, Валерий Георгиевич — квалифицированный тренер с большим опытом работы. Поэтому я уверен, что результаты улучшатся. Но для этого потребуется немного времени. Надо потерпеть как болельщикам, так и руководству. Если «Динамо» намерено добиться серьёзных результатов, надо потерпеть! Победы точно придут, — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Проблемы «Динамо» и «Зенита» отчасти схожи». Роман Березовский — о своих бывших клубах
Эксклюзив
«Проблемы «Динамо» и «Зенита» отчасти схожи». Роман Березовский — о своих бывших клубах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android