Роман Березовский: болельщикам «Динамо» и руководству нужно потерпеть

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский высказался о неудачном старте бело-голубых в Мир РПЛ под руководством Валерия Карпина.

В пяти турах чемпионата России столичная команда набрала пять очков и занимает 11-е место в таблице.

— У вас есть уверенность, что Карпин справится с ситуацией?

— Конечно! Всем известно, что в современном футболе всегда требуется результат, и как можно быстрее. С другой стороны, Валерий Георгиевич — квалифицированный тренер с большим опытом работы. Поэтому я уверен, что результаты улучшатся. Но для этого потребуется немного времени. Надо потерпеть как болельщикам, так и руководству. Если «Динамо» намерено добиться серьёзных результатов, надо потерпеть! Победы точно придут, — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.