Роман Березовский: Лунёву вряд ли можно предъявить за гол от «Краснодара»

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский оценил игру голкипера бело-голубых Андрея Лунёва в матче 3-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Единственный гол во встрече забил форвард южан Джон Кордоба на 87-й минуте.

«За гол в игре с «Краснодаром» вряд ли можно предъявить Андрею — там был шикарный удар на последних минутах. А до этого Лунёв долгое время держал ворота на замке, спасал много раз на линии, на стандартах и угловых. А мяч от Кордобы был неберущимся. В матче с «Сочи» — да, не выручил Андрей. Но как вратарь я его понимаю. Мяч летел немного в противоход, а он попался. Жалко, потому что должны были забивать «Сочи» гораздо больше, у «Динамо» было преимущество, особенно в первом тайме игра шла в одни ворота. А во втором всё перевернулось. «Динамо» думало, что легко доведёт игру до конца, но футбол не прощает слабину — сразу приходит наказание. Отсюда необоснованная потеря очков, которая надломила команду. После Сочи пошли не очень хорошие результаты», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.