Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Березовский: Лунёву вряд ли можно предъявить за гол от «Краснодара»

Роман Березовский: Лунёву вряд ли можно предъявить за гол от «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский оценил игру голкипера бело-голубых Андрея Лунёва в матче 3-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Единственный гол во встрече забил форвард южан Джон Кордоба на 87-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«За гол в игре с «Краснодаром» вряд ли можно предъявить Андрею — там был шикарный удар на последних минутах. А до этого Лунёв долгое время держал ворота на замке, спасал много раз на линии, на стандартах и угловых. А мяч от Кордобы был неберущимся. В матче с «Сочи» — да, не выручил Андрей. Но как вратарь я его понимаю. Мяч летел немного в противоход, а он попался. Жалко, потому что должны были забивать «Сочи» гораздо больше, у «Динамо» было преимущество, особенно в первом тайме игра шла в одни ворота. А во втором всё перевернулось. «Динамо» думало, что легко доведёт игру до конца, но футбол не прощает слабину — сразу приходит наказание. Отсюда необоснованная потеря очков, которая надломила команду. После Сочи пошли не очень хорошие результаты», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Проблемы «Динамо» и «Зенита» отчасти схожи». Роман Березовский — о своих бывших клубах
Эксклюзив
«Проблемы «Динамо» и «Зенита» отчасти схожи». Роман Березовский — о своих бывших клубах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android