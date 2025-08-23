Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Березовский: Севикяну надо стиснуть зубы и продолжать работать

Березовский: Севикяну надо стиснуть зубы и продолжать работать
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался о карьере экс-футболиста «Пари НН» и «Локомотива» Эдгара Севикяна. Сейчас 24-летний игрок выступает за венгерский «Ференцварош».

«У него был яркий период после старта в «Пари НН», когда он заявил о себе, получил приглашение в сборную. Потом начались определённые трудности, которые бывают у любого человека. Эдгару надо стиснуть зубы и продолжать работать. Насколько знаю, на первых порах он и в стартовый состав «Локомотива» не проходил. Но тренер его выпускал. Казалось, вот-вот и будет в старте, но этого не произошло. Сложный период у него затянулся, не смог достойно себя проявить. Надо просто пережить этот период! Может, сборная ему в этом поможет», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Проблемы «Динамо» и «Зенита» отчасти схожи». Роман Березовский — о своих бывших клубах
Эксклюзив
«Проблемы «Динамо» и «Зенита» отчасти схожи». Роман Березовский — о своих бывших клубах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android