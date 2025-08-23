Березовский: Севикяну надо стиснуть зубы и продолжать работать

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался о карьере экс-футболиста «Пари НН» и «Локомотива» Эдгара Севикяна. Сейчас 24-летний игрок выступает за венгерский «Ференцварош».

«У него был яркий период после старта в «Пари НН», когда он заявил о себе, получил приглашение в сборную. Потом начались определённые трудности, которые бывают у любого человека. Эдгару надо стиснуть зубы и продолжать работать. Насколько знаю, на первых порах он и в стартовый состав «Локомотива» не проходил. Но тренер его выпускал. Казалось, вот-вот и будет в старте, но этого не произошло. Сложный период у него затянулся, не смог достойно себя проявить. Надо просто пережить этот период! Может, сборная ему в этом поможет», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.