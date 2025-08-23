«Это фиаско». Дмитрий Пятибратов назвал главные команды-разочарования в Первой лиге

Бывший главный тренер «Факел» и «Чайки» Дмитрий Пятибратов назвал команды, которые с положительной и отрицательной стороны удивили его на старте сезона PARI Первой лиги.

— Какие команды удивили удивили больше всего? С положительной и отрицательной точек зрения.

— Я бы не сказал, что кто-то сильно удивил. Лидеры — «Факел» и «Урал» — они там, где и должны быть. «КАМАЗ» произвёл приятное впечатление. Играет роль фактор тренера — мы уже давно привыкли, что, смотря на «КАМАЗ», не надо удивляться. Возможно, высокие места «Челябинска» и костромского «Спартака» могут быть для кого-то неожиданностью. Но пока прошло мало игр, так что удивляться в положительную сторону рано.

А вот удивление, связанное с отрицательными моментами, есть. Например, я понимал, что «Торпедо» психологически будет сложно, но не до такой степени. Плюс разочарование от «Родины»: у них фантастический подбор игроков и просто диву даёшься, почему команда показывает такой футбол. Для меня «Родина» и «Торпедо» — главные неудачники. Также думал, что «Енисей» будет более конкурентоспособным. Видел их на сборах, разговаривал с Тихоновым, и ничто не предвещало такого результата. Понятное дело, уход лидеров (Ушатова в «Родину», Савельева в «Оренбург». — Прим. «Чемпионата») сказался, но такой состав всё равно не должен был набирать всего два очка на старте.

Помимо «Енисея», разочаровал «Черноморец». Смотрел все матчи команды в этом сезоне. То, что команда сейчас находится на предпоследнем месте, — фиаско. У них много квалифицированных игроков, новый тренер, но такой результат — два очка в пяти матчах — это катастрофа, — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Шуваловым.

После пяти туров первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел». У команды 15 набранных очков. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», набравший 12 очков. На третьем месте располагается челнинский «КАМАЗ», набравший 10 очков. В зоне вылета расположились московская «Родина», у которой три очка, а также красноярский «Енисей» (2 очка) и новороссийский «Черноморец» (2).