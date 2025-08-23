ПФК ЦСКА остаётся самым проверяемым на допинг клубом в России в 2025 году — источник

Футболисты ЦСКА чаще игроков других клубов проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые семь месяцев нынешнего года. Об этом сообщает ТАСС на основании имеющихся в их распоряжении документов.

По информации источника, с января по июль РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов красно-синих. Этими игроками являются: Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев (дважды), Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Максим Жуков, Кирилл Глебов и Рифат Жемалетдинов, покинувший команду в июне.

Подчёркивается, что в первые семь месяцев 2025 года по шесть футболистов были проверены у «Зенита», «Акрона», махачкалинского «Динамо». По пять игроков у «Ростова», по четыре — у «Рубина», «Ахмата», «Химок», «Спартака», московского «Динамо» и «Пари НН», по три — у «Крыльев Советов» и «Краснодара», по два — у «Локомотива» и «Балтики», один — у «Факела».

