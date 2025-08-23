Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПФК ЦСКА остаётся самым проверяемым на допинг клубом в России в 2025 году — источник

ПФК ЦСКА остаётся самым проверяемым на допинг клубом в России в 2025 году — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты ЦСКА чаще игроков других клубов проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые семь месяцев нынешнего года. Об этом сообщает ТАСС на основании имеющихся в их распоряжении документов.

По информации источника, с января по июль РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов красно-синих. Этими игроками являются: Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев (дважды), Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Максим Жуков, Кирилл Глебов и Рифат Жемалетдинов, покинувший команду в июне.

Подчёркивается, что в первые семь месяцев 2025 года по шесть футболистов были проверены у «Зенита», «Акрона», махачкалинского «Динамо». По пять игроков у «Ростова», по четыре — у «Рубина», «Ахмата», «Химок», «Спартака», московского «Динамо» и «Пари НН», по три — у «Крыльев Советов» и «Краснодара», по два — у «Локомотива» и «Балтики», один — у «Факела».

Материалы по теме
ЦСКА сделал выгодное предложение по Бельтрану, армейцы конкурируют с «Пармой» — Скира

Самые титулованные фигуристки мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android