Дмитрий Пятибратов объяснил провал «Торпедо» и «Родины» на старте Первой лиги

Бывший главный тренер «Факела» и «Чайки» Дмитрий Пятибратов объяснил неудачный старт московских клубов «Торпедо» и «Родина» на старте сезона PARI Первой лиги.

— Почему «Торпедо» и «Родина» так неудачно начали сезон?

— Если брать «Родину», то думаю, что тренер (Зоран Зелькович, отправлен в отставку после 3-го тура. — Прим. «Чемпионата») не угадал с предсезонной подготовкой. Не знаю, был ли смысл возить команду в Сербию, но на то он и тренер — ему виднее, он несёт ответственность за результат. Команда оказалась не готова к уровню сопротивления в начале чемпионата. Стиль «Родины» удобен соперникам, которые играют от обороны. Команда на старте была лёгкой, ажурной, но противники её перемалывали, и начинались сложности. Я думаю, что тренер не до конца понимал реалии чемпионата и с чем ему предстоит столкнуться. Умение подготовить команду — очень важный фактор. Многие иностранные специалисты недооценивают уровень нашего чемпионата, и им тяжело готовить команду летом, а потом ещё три месяца зимой.

«Торпедо» готовилось играть в РПЛ, но ситуация отмоталась назад. Футболисты понимают, что ничего криминального не делали, но страдают за ошибки отдельных людей. Вдобавок ситуация с Кононовым: его работу все признавали успешной, человек вывел команду в РПЛ, но дальнейшие события стали для него холодным душем. Где опять брать такие эмоции? Это очень сложно, и я его понимаю. Но, опять же, имея такой состав, нельзя так долго горевать. По игре «Торпедо» не было безнадёжным, но совокупность факторов повлияла на их состояние, — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Шуваловым.

После пяти туров первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел». У команды 15 набранных очков. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», набравший 12 очков. На третьем месте располагается челнинский КАМАЗ, набравший 10 очков. «Торпедо» идёт 13-м с четырьмя очками. В зоне вылета расположились московская «Родина», у которой три очка, а также красноярский «Енисей» (2 очка) и новороссийский «Черноморец» (2).