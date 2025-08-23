Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Пятибратов высказался о сенсационном месте в таблице новичка Первой лиги «Челябинска»

Бывший главный тренер «Факела» и «Чайки» Дмитрий Пятибратов прокомментировал сенсационное пятое место в таблице новичка PARI Первой лиги «Челябинска».

— Сможет ли «Челябинск» дальше удивлять всех? Разговоры про РПЛ — сказки или команда действительно сможет побороться за повышение?
— У «Челябинска» системная команда, болельщики в большом количестве ходят на прекрасный стадион, там отличное качественное поле. Я думаю, что «Челябинск» — это проект вдолгую. Главное, чтобы они сейчас не форсировали события, потому что это может навредить. У них есть прекрасное финансирование, есть возможность приобретать игроков за деньги. И город, и тренер способствуют тому, что люди захотят приехать туда работать. Конечно, в первом же сезоне бороться за выход в РПЛ будет сложно. Уверен, ещё пойдёт спад — они перебрали чуть-чуть очков — и надо подождать. Но в том, что в будущем это будет очень серьёзный проект и реальный претендент на выход в РПЛ, я не сомневаюсь. У команды большое будущее, — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Шуваловым.

После пяти туров первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел». У команды 15 набранных очков. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», набравший 12 очков. На третьем месте располагается челнинский «КАМАЗ», набравший 10 очков. В зоне вылета расположились московская «Родина», у которой три очка, а также красноярский «Енисей» (2 очка) и новороссийский «Черноморец» (2).

