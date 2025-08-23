Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: в Европе игроки умеют распределять силы на футбольном поле, а не просто бегают

Тарханов: в Европе игроки умеют распределять силы на футбольном поле, а не просто бегают
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Александр Тарханов отреагировал на новости о переходе полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в московское «Динамо».

«Антон Миранчук — усиление для «Динамо». Это умный, подвижный и креативный футболист, которого как раз таки не хватает динамовцам. Возможно, у Миранчука не получилось в Европе, потому что он не адаптировался к большей интенсивности, хотя Антон часто играл за «Сьон».

Важно не то что двигаться, а знать, когда бежать, играть и возвращаться в оборону. Если посмотреть клубный чемпионат мира, все футболисты выдерживали и играли матчи с отдыхом в два дня. Они умеют распределять силы на футбольном поле, а не просто бегают. У них мало потерь мяча, а в РПЛ их слишком много. Это означает, что надо возвращаться в оборону», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Агент Миранчука заявил, что Антон прошёл медобследование и подписал контракт с «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android