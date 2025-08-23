Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филимонов выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Филимонов выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов выступил против возможного нового лимита на легионеров в Мир РПЛ. Накануне появились разговоры о том, что в чемпионате России могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 — в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Ужесточение лимита? Знаете, такие благие решения по факту превращаются в то, что все молодые российские футболисты из-за своего паспорта начинают получать не соответствующие их мастерству деньги. С одной стороны, это вроде благая и позитивная инициатива. Но на практике это не приводит ни к каким улучшениям. Поэтому я считаю, что лучше всё оставить так, как есть. И пусть российские футболисты сами выбивают себе место в основных составах команд своим талантом и своей игрой», — приводит слова Филимонова Legalbet.

Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

Материалы по теме
Глава «Динамо» Гафин: нас пока никто не спрашивает по поводу формата лимита на легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android