Филимонов выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов выступил против возможного нового лимита на легионеров в Мир РПЛ. Накануне появились разговоры о том, что в чемпионате России могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 — в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Ужесточение лимита? Знаете, такие благие решения по факту превращаются в то, что все молодые российские футболисты из-за своего паспорта начинают получать не соответствующие их мастерству деньги. С одной стороны, это вроде благая и позитивная инициатива. Но на практике это не приводит ни к каким улучшениям. Поэтому я считаю, что лучше всё оставить так, как есть. И пусть российские футболисты сами выбивают себе место в основных составах команд своим талантом и своей игрой», — приводит слова Филимонова Legalbet.

Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.