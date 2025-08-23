Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Филимонов — о «Спартаке»: взяли очередного тренера, поменяют на следующего

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов ответил, не грустно ли ему, что красно-белые не смотрят в сторону российских тренеров.

«Мне грустить некогда. У меня своих дел в жизни много. Я ушёл из «Спартака» 24 года назад. За это время ни одного предложения от «Спартака» по тренерской деятельности не поступало. Я об этом не грущу. Что касается других российских тренеров, то мне даже не обидно, эмоций нет. Взяли очередного тренера — поменяют на следующего. Стабильности и результатов нет», — приводит слова Филимонова «Матч ТВ».

Действующим главным тренером «Спартака является Деян Станкович. Он был назначен на эту должность летом 2024 года. После пяти туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги команда сербского специалиста набрала пять очков и занимает 13-е место, находясь в зоне переходных матчей.

В 6-м туре РПЛ московский клуб встретится с «Рубином» (23 августа). Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

Как появился «Спартак»:

