«Рубин» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 23 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам пяти туров команда Деяна Станковича набрала пять очков. Казанский клуб под руководством Рашида Рахимова располагается на четвёртой строчке, имея в активе 10 очков.

В минувшем туре «Спартак» дома сыграл вничью с «Зенитом» со счётом 2:2, а «Рубин» в Казани переиграл «Ростов» (1:0).