Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол Новости

Тарханов: главное, чтобы новички ЦСКА не задвинули наших, Кисляка и Глебова трогать нельзя

Тарханов: главное, чтобы новички ЦСКА не задвинули наших, Кисляка и Глебова трогать нельзя
Бывший футболист ЦСКА Александр Тарханов высказался о новых подписаниях красно-синих. Нынешним летом в стан армейцев перешли полузащитники Матеус Алвес и Лионель Верде (аренда), вингер Даниэль Руис (аренда), защитники Ди Лусиано и Жоао Виктор. В нынешнем сезоне ЦСКА уступил только «Акрону» в серии пенальти в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 4:5 пен.).

«Посмотрим, как новички ЦСКА впишутся в команду. Самое главное, чтобы новые футболисты не задвинули наших русских парней. Тот же Кисляк с Глебовым выглядят очень хорошо, их нельзя трогать! В целом армейцы показывают хорошую игру, однако проиграли один матч в Кубке России», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Тарханов: в Европе игроки умеют распределять силы на футбольном поле, а не просто бегают

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

