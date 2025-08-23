Акинфеев объяснил, почему ЦСКА трудно бороться за чемпионство

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о целях красно-синих в нынешнем сезоне с учётом смены главного тренера. Также футболист поделился мнением, почему армейцам тяжело бороться за чемпионство. В минувшем сезоне московский клуб выиграл Фонбет Кубок России.

«ЦСКА — претендент на золото уже семь или восемь лет, как все говорят, а по факту золотом не пахнет. Поэтому про золото мы говорить не будем. Мне очень хочется видеть сильный, стабильный ЦСКА. Вот в этом заключается золотая команда, которая может ей стать. Мне кажется, нереально что‑то сделать, когда ты меняешь на протяжении сезона, из сезона в сезон пять, шесть, семь, восемь, девять футболистов, каждый раз у тебя новая команда. Хорошо, в том году мы заняли третье место, выиграли Кубок, в этом году Суперкубок выиграли. Но чтобы стать чемпионом, нужна стабильная команда, которая будет на протяжении трёх‑четырёх лет строиться, а потом она должна выстрелить.

Глядя на тот же «Зенит», который строился, — они шесть лет подряд были чемпионами. «Краснодар» — два года, первый год не дотянули, в том году стали [чемпионами], практически одной и той же командой. То есть точечное усиление, а у нас постоянно вот эта чехарда, которая не позволяла, как мне кажется, стабилизировать какой‑то баланс. Вроде команда собирается, раз — шесть человек ушли. Потом опять шесть человек пришли, через полгода четыре человека ушли, потом опять семь человек пришли… И вот так всё время. Мне кажется, так нереально замахнуться на что‑то высокое», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

