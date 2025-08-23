Гвардиола: Родри всё ещё остаётся лучшим игроком мира, пускай и скоро это изменится

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении полузащитника Родри, получившего травму на клубном чемпионате мира.

«Я просто хочу стабильности от Родри, вот и всё. У меня нет никаких сомнений в его потенциале, в его качестве — так или иначе, на текущий момент он лучший игрок в мире. Через несколько месяцев будет избран новый футболист, но пока что Родри всё ещё остаётся таковым. У меня нет никаких сомнений, что существует последовательность: тренировки, игры, тренировки, минуты [на поле], и всё будет хорошо», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на странице в социальной сети X.

Родри стал обладателем награды «Золотой мяч» — 2024. Испанского футболиста нет в числе претендентов на этот приз в 2025 году.

