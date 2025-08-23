Иван Таранов: Сперцян ничего не потеряет, отказавшись от трансфера в «Саутгемптон»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов заявил, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ничего не потеряет, отказавшись от трансфера в английский «Саутгемптон».

«В «Краснодаре» Сперцян на первых ролях, капитан команды, и от него очень многое зависит. Наверняка он ощущает себя лидером. Только время покажет, насколько решение отказать «Саутгемптону» оправданно. Если Эдик ещё не исчерпал все свои силы и эмоции в «Краснодаре», нужно оставаться – там созданы все условия для роста и прогресса. Наверняка клуб ставит перед собой самые высокие цели и задачи. Думаю, Сперцян особо ничего не потеряет, отказавшись от трансфера в «Саутгемптон», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отпускать Эдуарда в английский клуб.