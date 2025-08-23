Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Саудовской Аравии — в 15:00

Сегодня, 23 августа, состоится финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Команды будут играть на стадионе в Гонконге. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнир проходит в формате «Финала четырёх». В полуфинале «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» со счётом 2:1. «Аль-Ахли» разгромил «Аль-Кадисию» со счётом 5:1.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии они сыграли вничью со счётом 1:1. В 20-м туре Про-Лиги «Аль-Наср» победил «Аль-Ахли» со счётом 3:2.

По итогам минувшего сезона чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял третье место, а «Аль-Ахли» — пятое.