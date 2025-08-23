«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ начнётся в 14:30

Сегодня, 23 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В 12-м туре чемпионата Англии лондонский клуб разгромил соперника со счётом 4:0. В 27-м туре АПЛ «горожане» одержали победу со счётом 1:0. Также «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встречались на стадии 1/8 финала Кубка лиги. В той игре «шпоры» победили со счётом 2:1.

