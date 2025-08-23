Эстевао — самый молодой футболист с голевой передачей в АПЛ в составе «Челси»
Бразильский нападающий «Челси» Эстевао сделал голевую передачу в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (5:1) и стал самым молодым ассистентом в истории «синих» в АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 5
Челси
Лондон
1:0 Пакета – 6' 1:1 Педро – 15' 1:2 Нету – 23' 1:3 Фернандес – 34' 1:4 Кайседо – 54' 1:5 Чалоба – 58'
По данным статистического портала Opta, на момент голевой передачи Эстевао исполнилось 18 лет и 120 дней. Бразилец стал самым молодым футболистом в истории лиги, отдавшим результативную передачу за «Челси».
Лондонский клуб объявил о подписании контракта с Эстевао 22 июня 2024 года, бразилец перешёл в клуб из «Палмейраса». Футболист присоединился к команде после достижения совершеннолетия этим летом.
В составе взрослой команды «Палмейраса» Эстевао принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 15 результативными передачами.
