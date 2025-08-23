Александр Тарханов: Карпину сложно создать в «Динамо» цельную игру за месяц

Российский тренер Александр Тарханов высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера московского «Динамо» и сборной России.

«В первую очередь, совмещение постов в клубе и сборной — плохо для «Динамо». Отъезд Карпина на неделю означает, что тренировочный процесс будет не таким, каким надо. Даже если у него суперпомощники, всё равно главный тренер есть главный тренер. У Карпина новые требования к футболистам, и не все выдерживают такие нагрузки из-за высокой интенсивности. За месяц очень сложно создать цельную игру, только фрагменты», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Как сборная России играет при Карпине: