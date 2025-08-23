Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Тарханов: Карпину сложно создать в «Динамо» цельную игру за месяц

Александр Тарханов: Карпину сложно создать в «Динамо» цельную игру за месяц
Комментарии

Российский тренер Александр Тарханов высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера московского «Динамо» и сборной России.

«В первую очередь, совмещение постов в клубе и сборной — плохо для «Динамо». Отъезд Карпина на неделю означает, что тренировочный процесс будет не таким, каким надо. Даже если у него суперпомощники, всё равно главный тренер есть главный тренер. У Карпина новые требования к футболистам, и не все выдерживают такие нагрузки из-за высокой интенсивности. За месяц очень сложно создать цельную игру, только фрагменты», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Тарханов: главное, чтобы новички ЦСКА не задвинули наших, Кисляка и Глебова трогать нельзя

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android