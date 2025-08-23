Главный тренер «Монако» Хюттер заявил, что сейчас в команде слишком много футболистов

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер считает, что в команде находятся слишком много игроков, однако он постарается найти решение для каждого из них.

«Состав сейчас слишком большой. После матча с «Гавром» я сказал, что был сильно впечатлён отношением игроков, которых не удалось включить в состав, и хочу их от всей души поздравить. Они настоящие профессионалы. Я в восторге, они никогда не устраивают шумиху в раздевалке. К тому же сейчас трансферное окно ещё открыто. Мы найдём решения для каждого и посмотрим, что из этого получится.

Когда начнётся Лига чемпионов, мы обязательно проведём ротацию состава. Думаю, в прошлом сезоне мы с этим отлично справились. Каждый игрок должен быть готов, потому что у всех будет игровое время и каждый понадобится нам в разных ситуациях. Я уверен в своих футболистах.

Когда подписываешь контракт с «Монако», понимаешь, что на каждой позиции есть конкуренция, внутренняя борьба за место в команде. Думаю, в прошлом сезоне я показал вам, что каждый игрок очень важен для меня. Наши капитаны? Сейчас их пятеро: Денис Закария, Тило Керер, Эрик Дайер, Поль Погба и Лукаш Градецки», — приводит слова Хюттера сайт «Монако».