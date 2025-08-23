Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо не намерен убирать Винисиуса из основного состава, но ждёт от него большего — Marca

Алонсо не намерен убирать Винисиуса из основного состава, но ждёт от него большего — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Статус крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале» не изменился, несмотря на появление в команде Килиана Мбаппе и не лучшую игровую форму бразильца в последние месяцы. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо считает Винисиуса основным футболистом своей команды и не намерен убирать его из стартового состава. При этом испанский специалист рассчитывает на возвращение 25-летним нападающим лучшей игровой формы.

Однако подчёркивается, что всё больше людей в «Реале» начинают беспокоиться из-за непродления Винисиусом контракта с клубом, хотя ранее это считалось «само собой разумеющимся».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

Материалы по теме
Анчелотти решил не вызывать Винисиуса в сборную Бразилии на ближайшие матчи — Globo

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android