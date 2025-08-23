Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов — о «Спартаке»: стараюсь не смотреть в турнирную таблицу РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что старается не смотреть на турнирное положение красно-белых после пяти туров сезона Мир РПЛ. Московская команда набрала пять очков и идёт в зоне стыковых матчей, на 13-м месте.

«Спартак» ждёт очередная тяжелейшая игра — «Рубин» играет очень здорово, особенно дома. Казанцы захотят реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражение от ЦСКА со счётом 1:5. «Рубин» — очень дисциплинированная и организованная команда, а впереди, по меркам РПЛ, играет звезда — Даку. Хотелось бы верить, что оборона «Спартака» сможет остановить Мирлинда.

Что касается положения «Спартака» в турнирной таблице, я стараюсь вообще не смотреть туда. Я жду, когда красно-белые улучшат свою игру, а потом изменят ситуацию в таблице. Надеюсь, что сегодняшний матч и последующие помогут исправить положение команды», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

