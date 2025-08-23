Скидки
Главная Футбол Новости

Локомотив — Ростов: онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 18:30 мск

«Локомотив» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 18:30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 августа, продолжится 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Москве на «РЖД Арене» состоится матч «Локомотива» и «Ростова». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
В минувшем туре «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова сыграл вничью с «Балтикой» в Калининграде (1:1), «Ростов», который возглавляет тренер Джонатан Альба, на выезде проиграл казанскому «Рубину» (0:1).

После пяти туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков. «Ростов» с тремя очками располагается на 14-й строчке, находясь в зоне стыковых матчей.

