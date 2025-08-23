Скидки
«Динамо» М — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 20:45
Сегодня, 23 августа, проходит 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Москве на «ВТБ Арене» состоится матч столичного «Динамо» и «Пари НН». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
В минувшем туре «Динамо» дома проиграло ЦСКА со счётом 1:3, «Пари НН» в Саранске одолел махачкалинское «Динамо» (2:0).

После пяти туров РПЛ «Динамо» под руководством Валерия Карпина набрало пять очков и находится на 12-м месте в таблице. Нижегородская команда, которую возглавляет тренер Алексей Шпилевский, с тремя очками располагается на 15-й строчке, находясь в зоне прямого вылета.

