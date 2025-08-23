Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Моуринью или Постекоглу могут заменить Эшпириту Санту в «Ноттингем Форест» — The Sun

Моуринью или Постекоглу могут заменить Эшпириту Санту в «Ноттингем Форест» — The Sun
Тренеры Жозе Моуринью и Ангелос Постекоглу могут возглавить «Ноттингем Форест» вместо Нуну Эшпириту Санту, у которого есть конфликт с руководством клуба. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Эшпириту Санту стал близок к уходу из стана «лесников» из-за возникших разногласий с главой футбольного направления «Ноттингем Форест» Эду. Также ранее португалец заявил, что его взаимоотношения с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом изменились в худшую сторону.

Подчёркивается, что Постекоглу, ранее работавший в «Тоттенхэме», хочет вернуться в чемпионат Англии. На текущий момент Моуринью возглавляет «Фенербахче».

