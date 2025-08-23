Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Сегодня (0)
Арсенал — Лидс: онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 19:30

«Арсенал» — «Лидс»: онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 23 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Лидс». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт из Австралии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
В минувшем сезоне АПЛ команды не встречались, так как «Лидс» выступал в Чемпионшипе.

В первом туре чемпионата Англии этого сезона команда Микеля Артеты в гостях минимально обыграла «Манчестер Юнайтед», «Лидс» под руководством Даниэля Фарке дома победил «Эвертон» (1:0).

