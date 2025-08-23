Скидки
Главная Футбол Новости

Рубин – Спартак: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ 2025/2026, 23 августа

«Рубин» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер (вратарь), Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Йочич, Иву, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.

«Спартак»: Максименко (вратарь), Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам пяти туров команда Деяна Станковича набрала пять очков. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова располагается на четвёртой строчке, имея в активе 10 очков.

