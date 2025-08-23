Скидки
Футбол Новости

Уокер — об уходе из «Сити»: меня ни в чём не обвиняли, но я чувствовал себя виноватым

Аудио-версия:
Бывший защитник и капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал, почему принял решение покинуть «горожан» нынешним летом. Англичанин перешёл в «Бёрнли».

«Я не играл. С огромным уважением отношусь к болельщикам «Манчестер Сити». Они были невероятны, просто невероятны. Мы подарили им фантастические моменты, а они подарили нам несколько фантастических моментов — мы проигрывали «Астон Вилле» со счётом 0:2 в последней игре сезона («Манчестер Сити» одержал итоговую победу со счётом 3:2 и стал чемпионом Англии сезона-2021/2022. — Прим. «Чемпионата»), но ни один человек не ушёл со стадиона, потому что они всё ещё верили. Настоящие болельщики, которые были с нами и в хорошие, и в плохие времена.

Но я чувствовал себя, не хочу говорить «крайним», потому что не хочу выносить сор из избы. Но я был капитаном, а команда играла плохо [в минувшем сезоне]. В прошедшем сезоне многие ключевые игроки отсутствовали на протяжении длительного времени, и я чувствовал, что меня… я бы не сказал, что меня обвиняли, но чувствовал себя виноватым, потому что был капитаном», — приводит слова Уокера The Telegraph.

Сколько зарабатывают футболисты:

