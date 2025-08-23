«Атлетико» Мадрид не интересуется Сперцяном — журналист Хачатрян

Мадридский «Атлетико» не проявляет интереса к атакующему полузащитнику и капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян на своей странице в социальной сети X.

«Обычные неправдивые слухи», — написал журналист.

Ранее об интересе «матрасников» к футболисту сборной Армении сообщал Arménie Football. Подчёркивалось, что испанская сторона уже связалась с окружением Сперцяна, чтобы получить информацию. Однако конкретики относительно данного трансфера нет.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме Эдуард Сперцян привлёк внимание «Атлетико». Испанцы связались с его окружением — источник

Самые титулованные футбольные клубы России: