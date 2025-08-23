Левандовски восстановился после травмы и будет доступен для участия в матче с «Леванте»

«Барселона» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что 36-летний форвард Роберт Левандовски получил разрешение от медицинского штаба на участие в матчах и будет доступен для игры 2-го тура испанской Примеры с «Леванте», которая состоится сегодня, 23 августа.

В начале августа сообщалось, что польский футболист травмировал заднюю поверхность бедра левой ноги, из-за чего пропустит встречу с «Леванте», а также игру с «Райо Вальекано» (31 августа). Прогнозировалось, что Левандовски станет доступен для участия в матчах после перерыва на игры сборных, в середине сентября.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

