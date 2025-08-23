Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: мы бы хотели видеть Кузяева в нашей команде

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что хотел бы видеть полузащитника Далера Кузяева в грозненской команде.

«Мы с радостью хотели бы видеть Далера в нашей команде, но пока переговоры по нему мы не вели», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кузяев выступал за «Ахмат» с 2014 по 2017 год.

Последним клубом Кузяева был «Гавр». С 2023 по 2025 год он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.