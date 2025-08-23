Агент Жемалетдинова сообщил, что ведёт переговоры с российским клубом

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы атакующего полузащитника Рифата Жемалетдинова, рассказал о ведении переговоров с российским клубом. Нынешним летом футболист покинул ЦСКА.

«Мы однозначно работаем над вариантами с будущим Рифата. Просто варианты, которые были готовы, не подошли ему по той или иной причине. Мы же исходим из пожеланий игрока. Надеюсь, в ближайшее время сможем закрыть этот вопрос и поделиться информацией.

Мы контактируем с турецкими клубами, но на сегодняшний день у нас есть вариант и с российским клубом, по которому мы тоже ведём переговоры», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

