Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Жемалетдинова сообщил, что ведёт переговоры с российским клубом

Агент Жемалетдинова сообщил, что ведёт переговоры с российским клубом
Комментарии

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы атакующего полузащитника Рифата Жемалетдинова, рассказал о ведении переговоров с российским клубом. Нынешним летом футболист покинул ЦСКА.

«Мы однозначно работаем над вариантами с будущим Рифата. Просто варианты, которые были готовы, не подошли ему по той или иной причине. Мы же исходим из пожеланий игрока. Надеюсь, в ближайшее время сможем закрыть этот вопрос и поделиться информацией.

Мы контактируем с турецкими клубами, но на сегодняшний день у нас есть вариант и с российским клубом, по которому мы тоже ведём переговоры», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Агент Кузьмичёв: руководство и тренер «Антальяспора» рассчитывают на Джикию

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android