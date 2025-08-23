«Ахмат» обратился в ЭСК после удаления Садулаева в матче с «Оренбургом»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб отправил письмо в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по отмене красной карточки нападающего грозненской команды Лечи Садулаева, полученной во втором тайме матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).

«Некоторые люди и ответственные товарищи не должны мешать зрелищу под названием футбол, как это происходило в матче с «Оренбургом». Одно удаление было заслуженным, а второе не соответствовало ни духу игры, ни правилам, ничему! Я не вижу необходимости в том, чтобы такие судьи работали в РПЛ.

Мы уже отправили письмо в ЭСК по отмене карточки. Разговаривали со многими специалистами, работавшими в том числе ранее в судейском корпусе, — все удивлены. Первая красная карточка не вызывает претензий. По второй мы обратились в ЭСК», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

