Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Ахмат» обратился в ЭСК после удаления Садулаева в матче с «Оренбургом»

«Ахмат» обратился в ЭСК после удаления Садулаева в матче с «Оренбургом»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб отправил письмо в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по отмене красной карточки нападающего грозненской команды Лечи Садулаева, полученной во втором тайме матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

«Некоторые люди и ответственные товарищи не должны мешать зрелищу под названием футбол, как это происходило в матче с «Оренбургом». Одно удаление было заслуженным, а второе не соответствовало ни духу игры, ни правилам, ничему! Я не вижу необходимости в том, чтобы такие судьи работали в РПЛ.

Мы уже отправили письмо в ЭСК по отмене карточки. Разговаривали со многими специалистами, работавшими в том числе ранее в судейском корпусе, — все удивлены. Первая красная карточка не вызывает претензий. По второй мы обратились в ЭСК», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самые титулованные футбольные клубы России:

