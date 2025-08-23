Скидки
Главная Футбол Новости

«Динамо» объявило о переходе Антона Миранчука

«Динамо» объявило о переходе Антона Миранчука
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило о переходе полузащитника Антона Миранчука из «Сьона».

Бело-голубые представили игрока роликом, где он выступил в роли якобы третьего брата-близнеца Миранчуков — Андрея. Таким образом, была сделана отсылка к видео 14-летней давности, в котором рассказывалось, что у братьев Березуцких есть третий брат — бармен по имени Иван.

Ранее агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского футболиста, сообщил, что его клиент успешно прошёл медосвидетельствование для «Динамо» и заключил контракт с московским клубом.

Миранчук перебрался в «Сьон» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».

