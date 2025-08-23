«Зенит» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:15

Сегодня, 23 августа, продолжится 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенита» и махачкалинского «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 6-го тура сине-бело-голубые после пяти матчей набрали шесть очков и находятся на девятом месте. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками занимает в турнирной таблице лиги 12-ю строчку.

Самые титулованные футбольные клубы России: