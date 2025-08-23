Гендиректор «Ахмата» Айдамиров объяснил улучшение результатов с приходом Черчесова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о результатах команды с приходом тренера Станислава Черчесова.

Под руководством предыдущего тренера Александра Сторожука команда проиграла четыре матча подряд на старте сезона Мир РПЛ. После назначения Черчесова «Ахмат» одержал две победы в чемпионате и в одной встрече сыграл вничью.

«У нас хороший тренер и хорошая команда. Чем ещё можно объяснить такие результаты сейчас? Проделывается хорошая работа. Если проделывать хорошую работу, результаты тоже придут. Мы озвучили ожидания перед сезоном — победа в каждой игре. Хотим показывать зрелищную игру, чтобы было больше болельщиков на стадионе», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.