«Галатасарай» получит € 2 млн, если Куэста сыграет 15 матчей за «Спартак» — Кючюк

Аудио-версия:
«Галатасарай» получит бонус в размере € 2 млн в случае, если центральный защитник Карлос Куэста проведёт 15 матчей за московский «Спартак». Об этом сообщает FutbolArena со ссылкой на журналист Али Начи Кючюка на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые заплатят турецкому гранду € 6,5 млн за переход колумбийского футболиста в качестве фиксированной суммы. Подчёркивалось, что она будет выплачена одним платежом. Также отмечалось, что «Галатасарай» получит 10% в случае возможной будущей продажи защитника.

Куэста выступает в составе турецкого клуба с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

