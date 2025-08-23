Стал известен срок контракта и игровой номер Антона Миранчука в «Динамо»

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило о подписании контракта с 29-летним полузащитником Антоном Миранчуком, рассчитанного до лета 2027 года с опцией продления ещё на сезон.
Подчёркивается, что российский футболист будет выступать в составе бело-голубых под 21-м игровым номером.
До подписания контракта с московским клубом Миранчук являлся футболистом швейцарского «Сьона». Полузащитник присоединился к этой команде осенью 2024 года в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.
