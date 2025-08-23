Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен срок контракта и игровой номер Антона Миранчука в «Динамо»

Стал известен срок контракта и игровой номер Антона Миранчука в «Динамо»
Комментарии

Московское «Динамо» в телеграм-канале объявило о подписании контракта с 29-летним полузащитником Антоном Миранчуком, рассчитанного до лета 2027 года с опцией продления ещё на сезон.

Подчёркивается, что российский футболист будет выступать в составе бело-голубых под 21-м игровым номером.

До подписания контракта с московским клубом Миранчук являлся футболистом швейцарского «Сьона». Полузащитник присоединился к этой команде осенью 2024 года в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме
Антон Миранчук вернулся в Россию. А стоило ли вообще уезжать в «Сьон»?
Антон Миранчук вернулся в Россию. А стоило ли вообще уезжать в «Сьон»?

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android