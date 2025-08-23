Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
«Может быть, что‑то такое есть». Станкович — о кризисе в «Спартаке»

«Может быть, что‑то такое есть». Станкович — о кризисе в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможном кризисе в игре красно-белых, однако отметил, что в некоторых матчах команде не везло.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

В 6‑м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Рубином». Московский клуб с пятью очками идет 13‑м, «Рубин» (10) занимает четвертое место в таблице.

— Будет ли готов играть Самошников? Какое у него состояние?
— Он готов сегодня сыграть, мы на него рассчитываем в этом матче. Хоть он и провёл одну тренировку с нами.

— Будет ли аншлаг на игре элементом давления сегодня?
— О давлении речи не идёт, это прекрасная атмосфера и футбол. В прошлом матче с «Зенитом» у нас тоже был полный стадион. Это очень хорошо, потому что мы играем для зрителей. О давлении речи нет.

— Эксперты отмечают, что нестабильность в игре «Спартака» началась с весны с игры с «Рубином». Делается ли акцент внутри команды, чтобы обыграть их и закольцевать историю?
— Эксперты на то и эксперты, чтобы высказывать мнение, меня это особо не интересует, особенно кто и о чём говорит. Наверное, кто‑то из них должен что‑то заплатить за бесплатную рекламу на моём имени. Какой‑то кризис? Да, может быть, что‑то такое есть. Но в целом, если посмотреть по матчам, во многих играх нам действительно не везло. Я абсолютно уверен и правильно настроен.

— У вас есть рецепт, как остановить Мирлинда Даку?
— Это прекрасный футболист и блестящий нападающий, который демонстрирует свои качества от матча к матчу и уже не первый сезон. Мы понимаем, что это сложный соперник, мы готовились и понимаем, как нужно его останавливать и ограничивать в действиях. «Рубин» — достаточно сильная команда, которая дома играет по‑особенному. Это будет прекрасный матч, но всё будет зависеть от нас, — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

