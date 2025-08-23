Скидки
22:05 Мск
Пресс-атташе мужской сборной России по футболу впервые стала женщина

Пресс-атташе мужской сборной России по футболу впервые стала женщина
Екатерина Гришенкова назначена пресс-атташе сборной России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Гришенкова стала первой женщиной, занявшей должность пресс-атташе национальной команды.

С августа по ноябрь 2024 года пресс-атташе сборной России по футболу был Роман Гутцайт.

4 сентября сборная России сыграет с командой Иордании на «Лукойл Арене» в Москве, 7 сентября команда Валерия Карпина встретится со сборной Катара в Эр-Райяне. 10 и 14 октября у сборной запланированы домашние матчи с Ираном и Боливией, 12 и 15 ноября состоятся товарищеские встречи с командами Перу и Чили.

