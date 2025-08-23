Новичок ЦСКА Алвес оценил российский чемпионат

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес поделился мнением о Мир Российской Премьер-Лиге после участия в нескольких матчах соревнования.

«Российский футбол очень силовой и интенсивный, соревновательность здесь на высоком уровне. Уже в первых играх я ощутил, как плотно меня опекают соперники, врезаются, идут в стыки и отборы — уровень единоборств здесь значительно выше. В этом плане адаптироваться было непросто, но все эти факторы только подчёркивают уровень соревновательности, о котором я говорил. Можно заметить, что ни один матч не даётся нам легко. Соперники стараются отобрать у нас очки до последней минуты игры», — сказал Алвес в интервью пресс-службе ЦСКА на официальном сайте.

Красно-синие объявили о переходе 20-летнего футболиста из «Сан-Паулу» 10 июля. За этот период полузащитник принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей. Контракт Алвеса с ЦСКА рассчитан до 2030 года.

