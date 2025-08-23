Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов: «Спартак» не загнан в угол. Прошлые матчи складывались для них неплохо

Рахимов: «Спартак» не загнан в угол. Прошлые матчи складывались для них неплохо
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что «Спартак» продолжает оставаться тяжёлым соперником для казанского клуба, несмотря на место красно-белых в таблице Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

Встреча 6‑го тура МИР РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» проходит в эти минуты в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча. «Спартак» с пятью очками идёт 13‑м, «Рубин» (10) занимает четвёртое место в таблице.

— Очень хорошо, что будет столько болельщиков. При таком стечении обстоятельств и количестве болельщиков играть приятнее, и матчи могут быть более эмоциональные. Но делить игры только от того, как называется клуб, считаю, неправильно. Нужно готовиться к каждому сопернику. Понятно, что это один из грандов нашего футбола. Мы готовились к игре и постараемся показать свои лучшие качества.

«Спартак» не загнан в угол. Если вы посмотрите матчи, они складывались неплохо для «Спартака», было определённое стечение обстоятельств. Определённо, это качественная команда, которая будет бороться. Такие отрезки бывают у любой команды.

Если мы рассчитываем на то, чтобы подниматься и добиваться определённых результатов, нужно повысить внутреннюю конкуренцию. Сейчас она пока не на достаточном уровне. Нас очень легко прочитать, потому что состав определённо стабильный. Будут травмы, дисквалификации, болезни игроков. Мы должны это понимать. Нужна длинная скамейка, чтобы не страдала игра и не падал уровень. Не хочу называть конкретные позиции, но в трёх‑четырёх позициях нам нужно обязательно укрепиться, — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Спартак» бьётся в Казани с «Рубином»! Гости пытаются прервать серию без побед. LIVE
Live
«Спартак» бьётся в Казани с «Рубином»! Гости пытаются прервать серию без побед. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android