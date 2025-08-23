Рахимов: «Спартак» не загнан в угол. Прошлые матчи складывались для них неплохо

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что «Спартак» продолжает оставаться тяжёлым соперником для казанского клуба, несмотря на место красно-белых в таблице Мир РПЛ.

Встреча 6‑го тура МИР РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» проходит в эти минуты в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча. «Спартак» с пятью очками идёт 13‑м, «Рубин» (10) занимает четвёртое место в таблице.

— Очень хорошо, что будет столько болельщиков. При таком стечении обстоятельств и количестве болельщиков играть приятнее, и матчи могут быть более эмоциональные. Но делить игры только от того, как называется клуб, считаю, неправильно. Нужно готовиться к каждому сопернику. Понятно, что это один из грандов нашего футбола. Мы готовились к игре и постараемся показать свои лучшие качества.

«Спартак» не загнан в угол. Если вы посмотрите матчи, они складывались неплохо для «Спартака», было определённое стечение обстоятельств. Определённо, это качественная команда, которая будет бороться. Такие отрезки бывают у любой команды.

Если мы рассчитываем на то, чтобы подниматься и добиваться определённых результатов, нужно повысить внутреннюю конкуренцию. Сейчас она пока не на достаточном уровне. Нас очень легко прочитать, потому что состав определённо стабильный. Будут травмы, дисквалификации, болезни игроков. Мы должны это понимать. Нужна длинная скамейка, чтобы не страдала игра и не падал уровень. Не хочу называть конкретные позиции, но в трёх‑четырёх позициях нам нужно обязательно укрепиться, — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».