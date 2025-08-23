Скидки
Обладатель «Золотого мяча» Родри предположил, кто может выиграть мужской US Open — 2025

Комментарии

Обладатель «Золотого мяча», футболист сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри назвал победителя мужского теннисного US Open – 2025.

«Я назову… Карлоса [Алькараса]», — сказал Родри в видеоролике TNT Sports.

Действующим чемпионом US Open является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица. Алькарас посеян на турнире под вторым номером, в первом круге испанец встретится с американцем Райлли Опелкой. Ранее в этом году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», одолев в финале Синнера в пяти сетах, а в финале Уимблдона-2025 Карлос проиграл итальянцу в четырёх сетах.

