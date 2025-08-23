Игрок ЦСКА Алвес рассказал об опыте работы с Хамесом Родригесом

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес ответил, что он почерпнул у бывшего хавбека мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, с которым он какое-то время тренировался и играл в «Сан-Паулу».

«Он ориентир для меня, игрок, на которого я равняюсь. Хамес — экстраординарный футболист, вне всякого сомнения, обладающий огромным классом. Мы работали вместе не так много, на тот момент я ещё не утвердился в первой профессиональной команде, и меня то привлекали к основе, то снова возвращали в молодёжную команду. Но даже за то небольшое время сотрудничества, что у нас было, я понял, какой это фантастический игрок. Старался перенимать какие-то принципы его работы и прогрессировать рядом с ним», — сказал Алвес в интервью пресс-службе ЦСКА на официальном сайте.

Хамес Родригес выступал в составе «Сан-Паулу» с 2023 по 2024 год. За этот период полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. С января 2025 года колумбиец играет за мексиканский «Леон».

