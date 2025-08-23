Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Джонсон открыл счёт на 37-й минуте

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Джонсон открыл счёт на 37-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 35'     0:2 Пальинья – 45+2'    

На 37-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Бреннан Джонсон.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В 12-м туре чемпионата Англии лондонский клуб разгромил соперника со счётом 4:0. В 27-м туре АПЛ «горожане» одержали победу со счётом 1:0. Также «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встречались на стадии 1/8 финала Кубка лиги. В той игре «шпоры» победили со счётом 2:1.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Сити» и Холанд стартовали так, будто прошлого сезона не было! Но больше впечатлил новичок
«Сити» и Холанд стартовали так, будто прошлого сезона не было! Но больше впечатлил новичок

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android