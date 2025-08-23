«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Джонсон открыл счёт на 37-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Бреннан Джонсон.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В 12-м туре чемпионата Англии лондонский клуб разгромил соперника со счётом 4:0. В 27-м туре АПЛ «горожане» одержали победу со счётом 1:0. Также «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встречались на стадии 1/8 финала Кубка лиги. В той игре «шпоры» победили со счётом 2:1.

Самые большие стадионы мира: