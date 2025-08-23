Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» арендовал защитника «Вест Хэма» с правом выкупа

«Фенербахче» арендовал защитника «Вест Хэма» с правом выкупа
Аудио-версия:
Комментарии

Мексиканский защитник Эдсон Альварес перешёл из «Вест Хэма» в «Фенербахче» на правах аренды, сообщается на сайте турецкого клуба.

Арендное соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/2026 и включает опцию выкупа.

​​«Интерес ко мне как со стороны клуба, так и со стороны болельщиков в последние несколько дней был невероятным. Я знал, что «Фенербахче» — большой клуб, ещё до приезда сюда, но с самого первого момента я понял, что «Фенербахче» — гораздо более крупный клуб, чем я думал. Я очень рад быть здесь. Я хочу как можно скорее приступить к тренировкам с командой, встретиться с нашими болельщиками на стадионе и сыграть перед ними.

Я слышал так много хорошего о болельщиках «Фенербахче». Я сравниваю их с мексиканцами. Они невероятно страстные и отдают всё ради своей команды. Как игрок «Фенербахче» я покажу на поле всё, на что способен», — сказал Альварес.

В прошлом сезоне Альварес принял участие в 31 матче за «Вест Хэм» во всех турнирах, отдал одну голевую передачу. За «молотобойцев» Эдсон выступает с августа 2023 года, ранее он защищал цвета «Америки» и «Аякса».

Материалы по теме
«Дайте мне новый контракт или я уйду». Скандальный поступок Моуринью в «Бенфике»
«Дайте мне новый контракт или я уйду». Скандальный поступок Моуринью в «Бенфике»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android