«Фенербахче» арендовал защитника «Вест Хэма» с правом выкупа

Мексиканский защитник Эдсон Альварес перешёл из «Вест Хэма» в «Фенербахче» на правах аренды, сообщается на сайте турецкого клуба.

Арендное соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/2026 и включает опцию выкупа.

​​«Интерес ко мне как со стороны клуба, так и со стороны болельщиков в последние несколько дней был невероятным. Я знал, что «Фенербахче» — большой клуб, ещё до приезда сюда, но с самого первого момента я понял, что «Фенербахче» — гораздо более крупный клуб, чем я думал. Я очень рад быть здесь. Я хочу как можно скорее приступить к тренировкам с командой, встретиться с нашими болельщиками на стадионе и сыграть перед ними.

Я слышал так много хорошего о болельщиках «Фенербахче». Я сравниваю их с мексиканцами. Они невероятно страстные и отдают всё ради своей команды. Как игрок «Фенербахче» я покажу на поле всё, на что способен», — сказал Альварес.

В прошлом сезоне Альварес принял участие в 31 матче за «Вест Хэм» во всех турнирах, отдал одну голевую передачу. За «молотобойцев» Эдсон выступает с августа 2023 года, ранее он защищал цвета «Америки» и «Аякса».