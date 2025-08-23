Уокер — о критике со стороны Линекера: у меня шесть титулов АПЛ, а сколько у тебя?

Бывший защитник и капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер вспомнил о критике в свой адрес со стороны экс-нападающего сборной Англии Гари Линекера.

«Я помню, как Гари Линекер отреагировал на моё подписание контракта с «Манчестер Сити» [в 2017 году]. Не знаю, заплатили ли они за меня £ 50 млн, £ 54 млн или сколько-то ещё. [Тогда] он сказал: «Представьте, если он сможет навешивать за £ 50 млн».

Сейчас мы с Гари прекрасно ладим, к тому же он извинился за свои слова. Я оглядываюсь назад и думаю: «Ну ладно, у меня шесть титулов Премьер-лиги. А сколько у тебя?» — приводит слова Уокера The Telegraph.

На клубном уровне в Англии Линекер играл за «Лестер», «Эвертон» и «Тоттенхэм». Он не выигрывал АПЛ.

