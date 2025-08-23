Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
«Рубин» — «Спартак»: команды не забили голов в первом тайме матча РПЛ

«Рубин» — «Спартак»: команды не забили голов в первом тайме матча РПЛ
В эти минуты на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и московский «Спартак». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды завершили первый тайм нулевой ничьей.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«Рубин» набрал 10 очков в пяти матчах чемпионата России и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. «Спартак» с пятью очками располагается на 13-й строчке — в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

В минувшем туре «Спартак» дома сыграл вничью с «Зенитом» со счётом 2:2, а «Рубин» в Казани переиграл «Ростов» (1:0).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
