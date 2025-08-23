Скидки
Главная Футбол Новости

Зенит — Динамо Махачкала: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ 2025/2026, 23 августа

«Зенит» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 августа, продолжится 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенита» и махачкалинского «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Горшков, Дркушич, Эракович, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Соболев, Педро.

«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Пальцев, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 6-го тура сине-бело-голубые после пяти матчей набрали шесть очков и находятся на девятом месте. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками занимает в турнирной таблице лиги 12-ю строчку.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
