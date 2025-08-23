Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Канищев: Вендел хочет уйти из «Зенита» — получил столько денег, что ничего не возбуждает

Канищев: Вендел хочет уйти из «Зенита» — получил столько денег, что ничего не возбуждает
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Канищев считает, что на место полузащитника сине-бело-голубых Вендела нужно купить игроков, которые хотят работать.

«Может, кто-то придумал слова Клаудиньо. Но между игроком и клубом должна быть рабочая тайна – договорённости между собой. Это этические нормы, у каждого они свои. Было видно, что Клаудиньо не хочет играть тут. Он был недоволен своим положением. Клаудиньо был лидером, когда хотел играть. В конце уже от него осталась только тень.

Сейчас же в «Зените» не хочет играть Вендел – уже давно хочет уйти. Он получил столько денег, что больше ничего не возбуждает тут. Пусть идёт туда, где будет играть. На его место надо купить ребят, которые хотят работать. А удерживать силой никого не надо – без любви ничего не бывает», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Александр Канищев считает, что у Вадима Шилова сомнительное будущее в «Зените»

Самые титулованные футбольные клубы России:

